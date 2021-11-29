Медведь Балу в зоопарке «Лимпопо» впал в зимнюю спячку. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Медведь Балу в нижегородском зоопарке «Лимпопо» впал в спячку. Косолапый уснул в своей зимней берлоге, где пробудет до весны. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- В настоящее время Балуша благополучно пребывает в объятиях Морфея. Вес нашего красавца перед спячкой составлял без малого 400 килограмм, - рассказали в стране птиц и зверей.

Как правило, медведи впадают в спячку в конце ноября, а просыпаются по весне. Так, в этом году Балу вышел из зимней спячки в первых числах марта, а его «коллеги» медведица Ляля и гималайский медведь всё еще продолжали спать.

- Помимо бурых медведей в зимнюю спячку в прошлом году у нас ушли сурки, гималайский медведь и еноты. Это совершенно нормально, что животные просыпаются отдельно друг друга в зависимости от своих личных биологических часов, - пояснили в зоопарке.