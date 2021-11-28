Уложенный на снег асфальт покрылся трещинами в Навашино Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

В Навашинском районе асфальт, который укладывали на снег, покрылся трещинами. Соответствующим фото поделились очевидцы в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

- Для тех, кто говорит, что класть асфальт на снег это норма. В Навашино на днях положили дорогу по этой нанотехнологии, на фото последствия!, - гласит подпись под постом в группе.

На фотографии действительно видно, что дорожное покрытие изменило свой цвет и треснуло. В комментариях также высказались возмущенные нижегородцы.

- А, думается, что для этого так и кладут, чтобы потом переделать, - комментирует один из житетелей Нижегородской области.

- Умом Россию не понять, классика жанра!, - подтверждает нижегородец.

- Я думал… Это фото со спутника:), - шутя, отвечает им другой пользователь соцсети.

Напомним, что на этой неделе, 22 ноября, асфальт уложили поверх снега в Советском районе Нижнего Новгорода. Кадрами произошедшего поделились жители окрестных домов в социальных сетях, снявшие на видео процесс асфальтоукладки. Они, как и многие другие нижегородцы, возмущены действиями рабочих.

В комментариях нижегородцы пишут как один: "из года в год одно и то же", "почему это повторяется", "куда смотрит прокуратура".