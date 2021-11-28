Нижегородец решил продать чудо-кота за 4 миллиона рублей Фото: Авито

Житель Выксы продает в интернете необычного «чудо-кота». Необычное объявление появилось на сайте «Авито» субботним днем, 27 ноября.

- Очень жизнено радостный, избавляет от депрессии и прочих плохих мыслей, - гласит немногословный текст объявления, которое разместил некий Антон.

На прикрепленных фотографиях можно увидеть обыкновенного рыжего кота. Заявленная стоимость такого питомца составляет четыре миллиона рублей. При этом продавец не указал свой сотовый номер для связи.

Судя по отзывам под этим объявлением с лета 2020 года, кот уже выставлялся на продажу. Однако год назад его стоимость была ниже ровно на 2 миллиона рублей.

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