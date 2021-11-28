Три площадки для собак открылись в Сормове в 2021 году Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Три площадки для выгула и дрессировки собак окрылись в Сормове в 2021 году. Об этом сообщает администрация Сормовского района.

Новые площадки установили на улицах Гаугеля, д. 32, Римского-Корсакова, д. 15 и Исполкома, напротив домов №№ 1-5. На территориях установлены трамплинами, бумы и барьеры. Первой в Сормовском районе появилась площадка для выгула собак у входа в Светлоярский парк на улице Гаугеля, а уже в ноябре – на улице Исполкома.

- В скверах, благоустроенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», дрессировочных зон нет, жители просили установить площадки вне общественных пространств. Поэтому для установки подбирались территории в шаговой доступности от жилых кварталов, но, при этом – за пределами скверов и прогулочных зон, - уточнили в районной администрации.

Ранее сообщалось, что площадка для выгула собак появилась в сквере на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде. На территории площадки установили информационный стенд с правилами поведения на участке и дог-диспенсер, в зоне выгула собак разместили тренажеры, качели, различные тренировочные установки.

Напомним, что в рамках программы в 2021 году в Нижнем Новгороде откроют 9 новых таких площадок. Они будут находиться на территории общественных пространств, парков и скверов. Их также оборудуют тренировочным оборудованием для животных - вышками, горками, трамплинами разной высоты. В целях безопасности площадки для выгула и дрессировки оградят забором.