Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородок с Днем матери в воскресенье, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Первые слова и первые шаги каждого малыша, радость познания мира, самые яркие эмоции и формирование будущей личности — все это неразрывно связано с предназначением матери. Быть хорошей мамой — настоящее призвание и огромный труд, - отмечает губернатор Нижегородской области.

Он также добавил, что от мам зависит будущее нашей страны и всего мира – ведь именно они формируют интересы и предпочтения ребенка, отводят в разные секции и кружки.

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