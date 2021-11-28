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Общество28 ноября 2021 13:57

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородок с Днем матери

Этот праздник в нашей стране отмечают в последнее воскресенье ноября
Екатерина КУРГУЗОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородок с Днем матери в воскресенье, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Первые слова и первые шаги каждого малыша, радость познания мира, самые яркие эмоции и формирование будущей личности — все это неразрывно связано с предназначением матери. Быть хорошей мамой — настоящее призвание и огромный труд, - отмечает губернатор Нижегородской области.

Он также добавил, что от мам зависит будущее нашей страны и всего мира – ведь именно они формируют интересы и предпочтения ребенка, отводят в разные секции и кружки.

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