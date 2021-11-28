Беременные нижегородки смогут привиться от коронавируса на базе женских консультаций. Об этом сообщила акушер-гинеколог Светлана Блинова в Instagram роддома № 4.

- В настоящее время беременные относятся к группе риска по тяжести течения коронавирусной инфекции, поэтому необходимо вакцинироваться, — уточнила Блинова,

Акушер-гинеколог уточнила, что прививаться от COVID-19 беременным нижегородкам разрешено вакциной «Спутник V», а также добавила, что вакцинация кормящих женщин разрешена для передачи антител ребенку. Это позволяет снизить риск заражения COVID-19 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что беременным женщинам в Нижнем Новгороде разрешили с 22-й недели и только после консультации с врачом, если они находятся в группе риска.

Также сообщается, что данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты от коронавируса нет, поэтому прививаться от COVID-19 рекомендовано раз в шесть месяцев.

Давид Мелик-Гусейнов назвал оптимальный срок вакцинации от COVID-19 для беременных.

По словам министра здравоохранения региона, вакцинацию беременных нижегородок от коронавируса можно проводить при любом сроке. Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области также добавил, что оптимальный срок для вакцинации от COVID-19 во время беременности - 12-14 неделя.