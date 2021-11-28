Нижегородская прокуратура начала проверку из-за пожара в 3-этажном доме в центре Нижнего Новгорода.

- По предварительным данным, в помещении жилого дома № 18а произошло возгорание, в результате которого два человека получили травмы и ожоги. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, - пояснили в ведомстве.

Сейчас устанавливают все причины произошедшего. На месте происшествия работают прокурор г. Дзержинска и прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Проведение проверки поручено прокуратуре Нижегородского района, которой предстоит дать оценку соблюдению управляющей компанией жилищного законодательства и пожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что многоквартирный дом загорелся в центре Нижнего Новгорода в воскресенье, 28 ноября.

Происшествие произошло в 3-х этажном 2-х подъездном жилом доме по адресу улица Пискунова, 18 А. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.