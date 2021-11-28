Пожар в многоквартирном доме в центре Нижнего Новгорода ликвидировали

Пожар в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде ликвидировали Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Возгорание в 3-х этажном многоквартирном доме в Нижнем Новгороде ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В 12:51 объявлена ликвидация открытого горения. Разборка перекрытий и проверка помещений с помощью тепловизора продолжается.

- В 14:40 пожар полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкций и изготовления электрооборудования. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Остальные подробности и причины пожара устанавливаются.

Напомним, что многоквартирный дом загорелся в центре Нижнего Новгорода в воскресенье, 28 ноября.

Происшествие произошло в 3-х этажном 2-х подъездном жилом доме по адресу улица Пискунова, 18 А. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.