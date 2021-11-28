Более 5 млрд рублей выделят на развитие системы водоснабжения Дзержинска в рамках проекта «Волга-1». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Вопрос качественного водоснабжения – один из главных для жителей каждого населенного пункта. Долгое время в Дзержинске не проводилось комплексное обновление сетей, и вопрос стоит достаточно остро. Для развития экономики наличие качественных коммунальных ресурсов имеет огромное значение, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас межведомственная комиссия Правительства РФ и Фонд инвестиционных и строительных проектов Санкт-Петербурга определили подрядную компанию, она будет заниматься созданием сетей.

- До момента заключения контрактов администрация Дзержинска совместно с правительством Нижегородской области проделала большую и сложную подготовительную работу. Строительные работы должны начаться уже в следующем году,– добавил глава Дзержинска Иван Носков.

Напомним, что Дзержинск вошел в топ городов по повышению эффективности бюджетных расходов.

По оценке конкурсной комиссии наилучших результатов Дзержинск достиг по таким параметрам, как «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» и «Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетных данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».