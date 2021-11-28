Ещё у 719 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 28 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 212 923 человека. За последние сутки был выявлено 719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 433 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 183 685 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 8 800, а за последние сутки тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 086 человек), Санкт-Петербург (2 072 человека) и Московская область (2 046 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.