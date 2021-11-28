Глеб Никитин объяснил необходимость тестирования в поликлиниках нижегородцев с симптомами COVID-19. Соответствующая информация появилась в Instagram губернатора Нижегородской области.

- В поликлиники с очевидными симптомами COVID-19 так и будут люди ходить, чтобы тест сдать?, - задал вопрос нижегородец.

Так, житель Нижегородской области написал, что потерял обоняние и хотел сделать ПЦР-тест, при этом его жена официально болеет коронавирусом и имеет подтвержденный тест. Врачи отказались выезжать на дом и объяснили, что из-за распоряжения с 27 октября им все пациенты должны сами сдавать тесты в поликлиниках.

Ситуацию прокомментировал губернатор Нижегородской области.

-.Если человек действительно находится в нормальном состоянии состоянии, имеет легкие симптомы и может сам дойти до поликлиники, надев маску, то это возможно, - сообщил Глеб Никитин.

Он также пояснил, что если человек не в состоянии выйти из дома и дойти до поликлиники, так как симптомы не позволяют, то следует срочно вызывать врачей или скорую