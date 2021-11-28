Пожар на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске ликвидировали 27 ноября

На заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске ликвидировали пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Известно, что в субботу, 27 ноября, в 11:50 была объявлена локализация пожара, а уже в 12:04 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение. Площадь пожара не изменилась, и составила 55 кв.м.

- В 13:57 объявлена ликвидация последствий пожара. Погибших нет, пострадали 2 человека, детей нет, - уточнили в ведомстве.

Сейчас обстоятельства причины пожара все еще устанавливаются.

Напомним, что несколько взрывов произошло 27 ноября на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва на заводе в Дзержинске. Сейчас устанавливают все причины произошедшего. Кроме того, по факту взрывов возбудили уголовное дело.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России вылетел Дзержинск.

Сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.