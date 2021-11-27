Юрий Хабров покинул пост министра соцполитики Нижегородской области Фото: Facebook

Юрий Хабров покинул пост министра социальной политики Нижегородской области. Об этом он сообщил в своем Facebook в пятницу, 26 ноября.

– Сегодня последний рабочий день в занимаемой должности. Попрощался с коллективом, пожелал коллегам дальнейших успехов. Получил напутствие от Губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина, - говорится в сообщении.

Причины ухода пока не уточняются. Однако Юрий Хабров добавил, что он постарается достойно представлять Нижегородскую область ев федеральном возрасте.

Напомним, Юрий Хабров родился 2 сентября 1968 года. В 1985 году окончил Московское суворовское военное училище, в 1989-м - Горьковское высшее военное училище тыла.

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