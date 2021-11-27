КУПНО и завод «Красное Сормово» подписали соглашение о сотрудничестве

Корпоративный университет правительства Нижегородской области и «Завод «Красное Сормово» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, завод планирует привлекать специалистов КУПНО для того, чтобы организовать программы подготовки и повышения квалификации руководителей среднего и высшего звена.

- Корпоративный университет правительства Нижегородской области активно работает с экосистемой региона, в частности, с крупным бизнесом. Благодаря соглашению с заводом «Красное Сормово» эксперты КУПНО проведут аналитическую работу по развитию компетенций сотрудников предприятия, - добавила ректор КУПНО Елена Александрова.

Известно, что судостроительный завод в Сормове был одним из первых участников нацпроекта «Производительность труда» в Нижегородской области. С помощью использования бережливых технологий «Красное Сормово» смогло сократить сроки строительства сухогруза проекта с девяти до шести месяцев.

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