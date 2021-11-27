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Общество27 ноября 2021 16:47

Изменения маршрутной сети Нижнего Новгорода вынесут на общественные слушания

Акцент при изменении маршрутной сети сделают на электротранспорт
Екатерина КУРГУЗОВА
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Изменения маршрутной сети Нижнего Новгорода вынесут на общественные слушания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в Нижнем Новгороде прошел круглый стол, который был посвящен изменениям в системе работы общественного транспорта агломерации.

В будущем в маршрутной сети города должно уменьшиться количество маршрутов-дублеров. Например, сейчас на проспектах Ленина и Гагарина около 20 дублирующих маршрутов. При этом транспортное обслуживание населения, скорость передвижения, комфортность и безопасность общественного транспорта также должно улучшиться, а время ожидания на остановках снизиться..

Акцент при изменении маршрутной сети сделают на электротранспорт – создадут общую сети общественного транспорта, в том числе пригородных электричек, метро, канатной дороги в рамках единого расписания.

- Мы уже сейчас получаем и, думаю, продолжим получать от нижегородцев предложения и вопросы, касающиеся работы общественного транспорта. Часть из них будет проанализирована и в качестве предложений об оптимизации работы общественного транспорта направлена разработчикам концепции, - уточнил глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин.