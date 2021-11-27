Достройка проблемного ЖК «Пражский квартал» началась в Нижнем Новгороде в ноябре Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Достройка проблемного ЖК «Пражский квартал» началась в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На данный момент на объекте идет заливка пола на подземной парковке и отделка лестничных клеток. В подъездах установили лифты, провели необходимые кровельные и фасадные работы, а также пустили тепло и наладили внутридомовых инженерные коммуникации. Кроме того, уже подготавливают документы для сдачи в эксплуатации.

- Здесь применен механизм, который правительство Нижегородской области уже использовало ранее для достройки проблемных объектов. Привлечение нового инвестора происходит через механизм замены застройщика, и мы видим, что работы по завершению строительства уже возобновились, - уточнил Сергей Морозов.

Строительные работы завершат уже в середине декабря 2021 года.

Напомним, что строительство жилого комплекса «Пражский квартал» на улице Фрунзе началось в 2011 году. На момент заморозки строительных работ дом находился в высокой степени готовности, все квартиры в нем проданы, обманутыми оказались 67 дольщиков.

Известно, что строительство ЖК «Пражский квартал», находящегося по адресу улица Большая Печерская и Максима Горького (№12-13), а также ЖК «Город Будущего» на улице Ванеева (№10) должно было завершиться во второй половине 2020 года.

К несчастью, компания «Жилстройресурс», которой принадлежат оба объекта, обанкротилась в июле этого года, что и стало причиной недостроя.

После этого ЖК «Пражский квартал» включили в реестр проблемных объектов.

После этого Фонд защиты прав дольщиков определяет механизм восстановления прав участников строительства.