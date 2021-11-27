Макароны, морковь и баранина подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Итак, по данным службы статистики, в период с 15 по 22 ноября цены в Нижегородской области изменились следующим образом:

- средняя цена баранину снизилась с 592,51 руб. до 582,25 руб. - на 1,7%

- творог жирный подешевел с 308,6 руб. до 302,53 руб - на 2%

- морковь подешевела с 34,52 руб. до 33,83 руб. за кг - на 2%

- цена на макароны снизилась с 80,56 руб. до 82,25 руб. за кг – на 2,1%.

Кроме того, подешевели картофель, жирный творог и черный байховый чай.

Напомним, что яблоки, сливочное масло, колбаса, морковь и вермишель подешевели в Нижегородской области, о чём информируют в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. А также сообщается, что цены снизились на гречневую крупу, подсолнечное масло, капусту, морковь, поваренную соль и черный чай.