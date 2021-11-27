Движение по улице Движенцев ограничат в Нижнем Новгороде 28 ноября

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Движенцев в Нижнем Новгороде с 11.00 до 13.00 28 ноября. Причиной станет станет проведение траурной церемонии. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги от дома 17 Б до пересечения с улицей Гороховецкой. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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