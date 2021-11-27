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Происшествия27 ноября 2021 12:40

Превышений предельно допустимых концентраций не выявили во время проверки Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по региону провело лабораторные исследования атмосферного воздуха около завода
Екатерина КУРГУЗОВА
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По результатам проведённых лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций не выявили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

По факту возгорания на ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды г. Дзержинска провела проверку содержания в воздухе вредных веществ около завода имени Я. М. Свердлова.

Стало известно, что радиационный фон также проверили по нормативам - он находится в пределах естественных природных значений.

Сейчас ситуация находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, что несколько взрывов произошло 27 ноября на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва на заводе в Дзержинске. Сейчас устанавливают все причины произошедшего. Кроме того, по факту взрывов возбудили уголовное дело.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России вылетел Дзержинск.

Сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.