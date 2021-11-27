Свет отключили в двух районах Нижнего Новгорода 27 ноября

В субботу, 27 ноября, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 08:00 до 17:00 уже останутся жители Московского района. Отключения затронет тех, кто проживает в домах № 2,4,6,8 по улице Рябцева.

В Канавинском районе без электричества с 10:00 до 17:00 остались дома по улице Симферопольская (№16,18).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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