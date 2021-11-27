Врио главы МЧС России вылетел в Дзержинск из-за взрывов на заводе имени Я.М. Свердлова

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России вылетел Дзержинск из-за взрывов на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации регионального Минздрава, есть двое пострадавших, на месте работает бригада скорой медицинской помощи. Сейчас пострадавшие доставлены в медицинские организации Дзержинска в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Общая площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Всего к ликвидации последствий привлекли 87 человек и 24 единицы техники, среди них от МЧС России - 56 человек личного состава и 14 единиц техники.

- Работники предприятия выведены в безопасное место. Угрозы для жизни жителей Дзержинска нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В настоящее время все обстоятельства происшедшего устанавливаются, информация уточняется.

Напомним, что несколько взрывов произошло 27 ноября на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва на заводе в Дзержинске. Сейчас устанавливают все причины произошедшего.

Сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.