Глеб Никитин поручил оперативно оказать необходимую помощь пострадавшим на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области поручил министру здравоохранения региона Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске. Об этом сообщает ресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По информации регионального Минздрава, есть двое пострадавших, на месте работает бригада скорой медицинской помощи. Сейчас пострадавшие доставлены в медицинские организации Дзержинска в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время все обстоятельства происшедшего устанавливаются, информация уточняется.

Напомним, что несколько взрывов произошло 27 ноября на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.