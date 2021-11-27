В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе им. Свердлова

Два человека пострадали при взрыве на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске 27 ноября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Нижегородской области.

По информации регионального Минздрава, сейчас пострадавшие доставлены в медицинские организации Дзержинска в состоянии средней степени тяжести. В данный момент врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в субботу, 27 ноября 2021 года, на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск произошло несколько взрывов. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.