100 млн рублей планирует получить от платных парковок мэрия Нижнего Новгорода в 2022 году

Доход в 100 млн рублей получит от платных парковок Нижегородская мэрия в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин на заседании постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству 26 ноября 2021.

Так, депутаты рассмотрели проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год и на 2023-2024 года.

Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин сообщил, что на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры выделят 5 млрд 228,3 млн рублей – это 11,7% от общего бюджета Нижнего Новгорода.

На заседании было отмечено, что в проекте бюджета существует недофинансирование по некоторым направлениям. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталия Ковалева, на возмещение расходов муниципальным предприятиям по перевозке пассажиров будет выделено 640,2 млн рублей.

Напомним, что городской бюджет Нижнего Новгорода увеличили почти на 1 миллиард рублей. Такое решение приняли депутаты городской Думы на заседании в среду, 24 ноября.

Также стало известно, что дополнительные доходы направят на расселение граждан, выплаты пострадавшим от пандемии театрам, покупку установок виртуальной реальности для уроков безопасности в школах, а также на оказание социальной помощи нижегородцам.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт путепровода на Кузбасской проведут в 2022 году, стоимость работ составит 200 млн рублей.

Виталий Ковалев уточнил, путепровод капитально отремонтируют на пересечении улиц Рябцева, Кузбасской и Московского шоссе. По его словам, общие затраты по Московскому району существенно превышают другие расходы.