Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной Омари Шарадзе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной последнего мэра города Горького Омари Шарадзе. Омари Хасанович Шарадзе скончался сегодня, 26 ноября, в день своего 80-летия. В 1990-1991 годах он был председателем Горьковского горисполкома, а также возглавлял Горьковскую железную дорогу на протяжении долгого времени.

Глеб Никитин отметил, что целая эпоха в истории нынешнего Нижнего Новгорода связана с именем Омари Шарадзе.

– Время, когда Омари Шарадзе руководил городским исполкомом, было очень насыщенным. Переходный период сопровождался как дефицитом, так и подъёмом общественной жизни. Ему приходилось решать множество хозяйственных проблем. Это было бы невозможным без лидерских качеств и умения общаться с людьми, – подчеркнул глава региона. – Именно при нём Нижний Новгород вернул себе историческое имя и начал становиться открытым городом. Омари Хасанович навсегда останется в истории Нижнего Новгорода. Трудно переоценить и его вклад в развитие Горьковской железной дороги, которой он посвятил значительную часть жизни.