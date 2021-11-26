Поставка вакцины "Спутник Лайт" в Нижегородскую область ожидается до 5 декабря

Новая поставка вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Нижегородскую область ожидается на следующей неделе, до 5 декабря. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день в Нижегородской области осталось около 60 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".

Напомним, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов назвал вакцину "Спутник V" лучшей защитой от смерти.

Также мы рассказывали, что нижегородские власти выпустили ролик про Кощея Бессмертного, который стал таковым благодаря вакцинации.

Вместе с тем нижегородские кинотеатры заявили об отмене QR-кодов.