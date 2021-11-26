10-летняя девочка, пропавшая на Автозаводе, найдена живой

10-летняя Ангелина Л., пропавшая в Автозаводском районе днем 26 ноября, найдена живой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Рысь» на своей странице в соцсети.

- Найдена, жива, - написали добровольцы-поисковики в 22:02.

Девочка ушла около 12:30 из дома на улице Советской Армии, 5 (II соцгород).Она должна была отправиться в школу, но на занятиях так и не появилась. Родные обзвонили одноклассников и подруг, но девочку так и не нашли. Вечером волонтеры объявили срочный сбор на поиск школьницы, и вот, поздним вечером, поиски увенчались успехом.

Где была найдена девочка и где она находилась все это время, не уточняется.