В Дзержинске прошло плановое заседание межведомственной комиссии по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа

25 ноября в администрации Дзержинска в режиме видеоконференции состоялось плановое заседание межведомственной комиссии по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа. Члены комиссии заслушали информацию об исполнении поручений, данных на прошлой встрече, а также обсудили текущую ситуацию по распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа.

По информации заместителя главного врача по организационным вопросам ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Натальи Чуркиной, на сегодняшний день в Дзержинске лишь малая часть населения обследуется на наличие ВИЧ-инфекции.

«В нашем Центре хорошо налажено взаимодействие не только с государственными поликлиниками, но и с частными медицинскими организациями, а потому результаты всех тестирований с положительным результатом поступают к нам и перепроверяются. После подтверждения мы приглашаем пациента в Центр для дальнейшего обследования и лечения. Приезжает большая часть, но, к сожалению, не все: кому-то не хватает времени, кого-то ограничивают материальные параметры и т.д. В результате эти люди не только не наблюдаются, не получают лечения, но и являются источником распространения инфекции, стабильно двигаясь к крайней стадии заболевания – СПИДу», - рассказала Наталья Николаевна, отметив высокий уровень организации информационно-просветительской работы по теме ВИЧ в Дзержинске.

Средний возраст заболевших ВИЧ-инфекцией в Дзержинске составляет 38-39 лет, а средний возраст смертности – 40 лет. При этом более 50% обследуемых составляют лица в возрасте от 30 до 50 лет, а основным способом передачи инфекции является половой путь. В настоящее время Дзержинск находится на 10-11 месте в области по распространенности ВИЧ-инфекции.

Работу по тестированию населения на наличие ВИЧ-инфекции в Дзержинске ведут Городские больницы №№ 1 и 2. По словам заместителя главного врача Городской больницы № 2 по поликлиническому разделу работы, заведующей поликлиникой № 1, врача-эпидемиолога Ирины Чернятиной, за уходящий год медицинским учреждением было протестировано более 12 тысяч человек и совершено 5 выездов в организации и промышленные предприятия в рамках проведения диспансеризации. Кабинет, осуществляющий забор крови на ВИЧ, в настоящее время работает с 8:00 до 20:00 без перерыва.

Во время совещания было упомянуто об участии Дзержинска во Всероссийской акции Министерства здравоохранения РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в рамках которой за один день удалось протестировать экспресс-методом около 100 человек, а также о первых результатах взаимодействия Ресурсного центра развития добровольчества Дзержинска с «НОЦ СПИД». Как рассказал начальник отдела молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска Максим Харченко, 19 ноября на базе Ресурсного центра развития добровольчества города Дзержинска прошло профилактическое мероприятие с участием студентов ГБПОУ «ДХТ им. Красной Армии», Дзержинского техникума бизнеса и технологий, а также волонтеров объединения «Будильник». Специалист НОЦ СПИД Андрей Амиров рассказал о распространении ВИЧ-инфекции, ее профилактике, способах защиты и особенностях взаимодействия с людьми, имеющими положительный ВИЧ-статус.

Напомним, 1 декабря считается Всемирным днем борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом. К этой дате на базе центров «Созвездие» и «Отечество» пройдет кинолекторий и познавательная программа по профилактике ВИЧ, а в центре «Молодежные инициативы» – акция «Молодежь против СПИДа и наркотиков» и онлайн-квиз «Здоровым быть модно». Также мероприятия запланированы в образовательных учреждениях города. Всего запланировано 23 мероприятия, в которых по планам примут участие около 6 тысяч участников.

В Дзержинске бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию приглашают поликлиники Городских больниц №№ 1 и 2, где ежедневно осуществляется забор крови на ВИЧ. Более подробную информацию о времени и условиях сдачи анализов можно получить в медицинских учреждениях:

- Поликлиника № 1 Городской больницы № 1 – 8 (8313) 37-47-57;

- Поликлиника № 3 Городской больницы № 1 – 8 (8313) 26-47-53;

- Поликлиника № 1 Городской больницы № 2 – 8 (8313) 35-05-06;

- Поликлиника № 2 Городской больницы № 2 – 8 (8313) 35-36-35.