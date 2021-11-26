14,3 км составит протяжённость дублёра проспекта Гагарина. ФОТО: Минград Нижегородской области

Протяжённость будущего дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде составит 14,3 километра, то есть сократится на 6,7 километра от первоначального варианта. В проект его строительства внесены некоторые улучшения, о чём сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Изначально протяжённость дублёра Гагарина должна была составить 21 километр и многократно пересекаться с ЖД путями, в частности с запланированной трассой высокоскоростной ЖД магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. В нынешнем варианте проекта протяжённость дороги сократилась и пересечений с ЖД путями удалось избежать.

Первая очередь строительства дублёра проспекта Гагарина остаётся без изменений – от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Ларина. Вторая очередь пройдёт от улицы Ларина до Ольгинского шоссе. Третья – от Ольгинского шоссе до улицы Дорожная в посёлке Новинки. Четвёртая – от улицы Дорожная до улицы Фучика (мост через Оку).