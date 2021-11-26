Комиссия Думы по транспорту и дорожному хозяйству обсудила проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год

Постоянная комиссия городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 26 ноября 2021 года рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, расходы на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры заложены в сумме 5 млрд 228,3 млн рублей, что составляет 11,7% от общего объема расходов бюджета города.

Из них на содержание и ремонт дорог – 2 млрд 522,9 млн рублей (1 млрд 081,2 млн рублей – средства областного бюджета), на продление линий метро, в том числе в рамках реализации инфраструктурных проектов по бюджетным кредитам – 742,8 млн рублей (730 млн рублей – средства областного бюджета), на строительство и реконструкцию дорог – 417,4 (391,4 млн рублей – средства областного бюджета), на организацию дорожного движения – 407,4 млн рублей (124,8 млн рублей – средства областного бюджета), на оплату лизинговых платежей по муниципальным контрактам на приобретение вагонов метро – 294,8 млн рублей, на содержание МКУ «ГУММиД», МКУ «ЦОДД», МКУ «ЦЛИ» – 102,7 млн рублей, на капитально-восстановительный ремонт вагонов метро – 100 млн рублей.

Поступления в бюджет от работы платных парковок в следующем году Юрий Мочалкин оценил в сумму 100 млн рублей.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев обратил внимание, что по ряду направлений в проекте бюджета существует недофинансирование. Так на возмещение расходов муниципальным предприятиям по перевозке пассажиров заложено 640,2 млн рублей. Из них 350 млн рублей предназначено МП «Нижегородское метро», 290,2 млн рублей – МП «Нижегородэлектротранс». Виталий Ковалев оценил объем необходимых субсидий в 1,4 млрд рублей и 535 млн рублей соответственно. Он также предупредил о росте расходов на содержание МКУ «ГУММиД» в связи с началом строительства метро.

Члены профильной комиссии вновь обратили внимание администрации города на сокращение планов ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и необходимость сокращения объемов ремонта пропорционально по районам города.

Виталий Ковалев пояснил, что в Московском районе, где в 2022 году сокращено количество ремонтируемых участков, будет выполняться капитальный ремонт путепровода на пересечения улиц Рябцева, Кузбасской и Московского шоссе, стоимостью около 200 млн рублей: «Поэтому если взять общие затраты по Московскому району, то они существенно превышают другие».

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесен в городскую Думу 15 ноября. Доходы бюджета равны его расходам и составляют 44 млрд 553 млн руб.

Основной финансовый документ будет рассматриваться депутатами городской Думы на очередном заседании 14 декабря. Постоянная комиссия Думы по имуществу и земельным отношениям рекомендовала принять его при голосовании.