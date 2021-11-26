Нижегородские власти выпустили ролик про Кощея Бессмертного, который стал таковым благодаря вакцинации

Кощей и Иванушка. Скриншот с видео @tsur52.

Жителям Нижегородской области напомнили о необходимости пройти вакцинацию от COVID-19 посредством видеоролика «Кощей Бессмертный. А ты?». Видео опубликовано на странице Центра управления регионом Нижегородской области в соцсетях.

Сюжет видео представляет собой диалог двух кукол – Кощея Бессмертного и Иванушки. Последний поинтересовался, в чем секрет бессмертия Кощея.

- Побойся Ягу, Иванушка! Какие сундуки, зайцы и яйца?! Прошлый век! Не смерть в игле, а сила, дурень! Вакцинируюсь я, вот и не болею. Крепенький! Вот тебе тоже не мешало бы, Ванюша! – ответил Кощей.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти выпустили социальный ролик про Золушку, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия QR-кода.

Также напомним, что за сутки в Нижегородской области коронавирусом заразился 731 человек.