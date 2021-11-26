Программа «Дзержинск-100» включена в Стратегию развития города до 2030 года

Инициативу главы города Ивана Носкова о включении программы «Дзержинск-100» в Стратегию развития города поддержали депутаты городской Думы на очередном заседании.

Напомним, программа «Дзержинск-100» – это перечень мероприятий, которые планируется реализовать к столетию Дзержинска. Часть мероприятий программы уже находятся в стадии реализации.

«Программа – это документ, в котором нашли отражение все основные мероприятия, которые необходимо реализовать в рамках подготовки к юбилею города, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Они имеют важное значение как для развития Дзержинска в целом, так и для каждого жителя города в частности. Программа включает такие сферы городской жизни, как строительство и ремонт дорог, совершенствование системы «Умный город», строительство и ремонт социальных учреждений, благоустройство общественных пространств. Какие-то мероприятия, запланированные программой, мы уже реализуем. Например, идет строительство новой школы, достигнута договоренность с концессионером о строительстве новой школы на месте здания старого госпиталя, а также ФОКа, который будет рассчитан в том числе и на занятия детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году начали масштабный ремонт школ и детских садов, дорог, благоустраиваем дворы и общественные пространства».

Депутаты городской Думы предложили дополнить и без того масштабную программу еще несколькими проектами, в частности, добавить строительство крытого комплекса теннисных кортов для большого тенниса. Парламентарии направили в адрес главы города письмо с просьбой проработать возможность реализации предложенных проектов и их целесообразность.

По предварительным подсчетам, на реализацию всех запланированных мероприятий программы «Дзержинск-100» потребуется порядка 60 млрд рублей. «Большие возможности дает участие в национальных проектах, - отметила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова. – Это и нацпроект «Образование», и «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Культура», программа расселения граждан из аварийного и ветхого жилфонда. В процессе подготовки к юбилею города мы будем использовать все возможности, которые дает участие в федеральных и региональных программах».

C 2022 года начнется не только строительство новой школы, но и бассейна «Капролактамовец», модернизация и ремонт библиотек, завершится проектирование дороги к Шуховской башне и т.д.

Добавим, что в начале ноября 2021 года экспертный совет Российской академии наук официально подтвердил дату празднования 100-летия города – 30 марта 2030 года. В этот день в 1930 году «решением Президиума ВЦИК рабочий поселок Дзержинск Нижегородской области в результате преобразования получил статус города». Также в своем заключении специалисты отметили весомый вклад города в Победу в Великой Отечественной войне.

«Вышесказанное позволяет заключить, что есть все основания для празднования в 2030 году 100-летия образования города Дзержинска Нижегородской области», - говорится в экспертном заключении РАН.

Фото: пресс-служба администрации г. Дзержинска