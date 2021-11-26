В 2022 году на деятельность ТОС в Нижнем Новгороде будет выделено более 15 млн рублей

Постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению на заседании 26 ноября 2021 года обсудила проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Как сообщил депутатам директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, расходы в сфере местного самоуправления на 2022 год составят 2 млрд 440,3 млн рублей. Из них на содержание органов местного самоуправления будет направлено 1 млрд 876 млн рублей, на содержание муниципальных казенных учреждений (АУДАНН, ЦОАЗ, Архив города) – 217,6 млн рублей, на обеспечение деятельности автономных некоммерческих организаций – 156,6 млн рублей, на техподдержку, создание и развитие информационных систем – 122 млн рублей, на осуществление деятельности ТОС – 15,4 млн рублей, на развитие международной и внешнеэкономической деятельности – 4,6 млн рублей, на обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании – 1,8 млн рублей, на проведение конкурса социальных проектов «Отрытый Нижний» – 7 млн рублей, на межконфессиональные мероприятия – 900 тыс. рублей, на обеспечение деятельности газет «День города» и «Красный сормович» и освещение деятельности администрации города – 28,4 млн рублей, на реализацию муниципальной кадровой политики – 10 млн рублей.

Депутаты также заслушали доклады руководителей структурных подразделений администрации города по каждой муниципальной программе, курируемой постоянной комиссией.

Так, директор департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов сообщил, что в 2022 году в Нижнем Новгороде продолжится создание сети соседских центров. Так, 8 млн рублей будут выделены на ремонт помещений для открытия новых соседских центров, более 2 млн рублей – на оснащение их техникой и мебелью, около 4 млн рублей – на содержание помещений Советов ТОС. Также впервые администрациям районов будет направлено 500 тысяч рублей на канцелярские принадлежности для ТОС, которые им очень нужны. На проведение конкурса «Лучший Совет ТОС» в бюджете заложено 200 тыс. рублей. По словам Руслана Бадретдинова, в следующем году конкурс пройдет в новом формате.

Директор департамента добавил, что в 2022 году будет увеличено финансирование конкурса «Отрытый Нижний», чтобы отметить большее количество проектов НКО, в том числе принять в нем участие и получить грант на свой проект смогут ТОСы.

«Кроме бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления» будут профинансированы два АНО, которые тоже работают на воплощение ее положений. И ключевой момент в том, что в соседские центры планируется привлекать молодежь. Депутаты не раз обсуждали это, и очень радует, что мы наконец переходим к реализации», – прокомментировала председатель постоянной комиссии Ольга Балакина.

Члены постоянной комиссии обсудили перспективы оказания бесплатной юридической помощи на базе ТОС, а также возможность создания в Нижнем Новгороде центра наркологической реабилитации для несовершеннолетних.

Заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев предложил выделить образовательным учреждениям города финансирование на конкретные проекты по пропаганде здорового образа жизни и антинаркотическую профилактику.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода на следующие три года был внесен в городскую Думу 15 ноября. Доходы бюджета равны его расходам и составляют 44 млрд 553 млн руб.

Основной финансовый документ будет рассматриваться депутатами городской Думы на очередном заседании 14 декабря. Постоянная комиссия по местному самоуправлению рекомендовала принять его при голосовании.