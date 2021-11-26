Производство ноутбуков и планшетов открылось в Арзамасе за 3,2 млрд рублей. ФОТО: Юлия Горшкова

Производство ноутбуков, планшетов, систем хранения данных и комплектующих к ним, серверных платформ и серверов открылось в Арзамасе Нижегородской области сегодня, 26 ноября. Инвестиции в создание нового производства российского разработчика и производителя вычислительной техники "Рикор Электроникс" составили 3,2 миллиарда рублей. Об этом рассказали в правительстве региона.

– Существенную поддержку проекту в виде льготного займа по программе "Конверсия" предоставил Фонд развития промышленности. Продукция на основе отечественного процессора будет доступна как госзаказчикам, так и компаниям коммерческого сектора, – подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что открытие настолько высокотехнологичных производств для региона имеет огромное значение. Более того, благодаря нему создано несколько сотен новых рабочих мест, что является существенным вкладом в социально-экономическое благополучие Арзамаса.

– Именно с интеллектуальной экономикой мы связываем будущее области, и сейчас заложен ещё один кирпичик в основу для развития этой перспективной отрасли, – сказал Глеб Сергеевич. – Более 3 миллиардов рублей инвестиций вложено в проект, и очень приятно, что поддержку в виде льготного займа оказал Фонд развития промышленности.