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Общество26 ноября 2021 13:16

Парковку на улице Нахимова запретят в Нижнем Новгороде с 17 декабря

Изменения вводят для обеспечения качественной уборки снега
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Парковку на улице Нахимова запретят в Нижнем Новгороде с 17 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку на улице Нахимова запретят в Нижнем Новгороде с 17 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде с 17 декабря. Речь идёт об участке от дома №8 по улице Нахимова до проспекта Ленина. Более того, ночную парковку запретят по вторникам с 00:00 до 06:00 на участке от улицы Нахимова до дома №8 по улице Партизанской. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

– Изменения в организации дорожного движения на этой улице необходимы для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта, – пояснили в департаменте. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Сотрудники ведомства призывают нижегородских водителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.