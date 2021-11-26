Нижегородский чиновник вымогал УАЗ «Патриот» за приемку работ и покровительство

Бывшего начальника одного из отделов администрации города Кулебаки Нижегородской области признали виновным в получении крупной взятки и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как выяснилось, в декабре 2014 года злоумышленник, являясь начальником одного из отделов администрации Кулебак получил от руководителя коммерческой компании взятку в виде автомобиля УАЗ «Патриот» за подписание актов о принятии работ по муниципальным контрактам и за общее покровительство. Этот автомобиль стоил более250 тысяч рублей.

Следователи и полицейские выявили и пресекли противоправные действия чиновника. Мужчина частично признал свою вину, его поместили под домашний арест. На его имущество наложен арест на сумму более 800 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого уже передано в суд для рассмотрения.