Троллейбусы №10 и №25 изменят свои маршруты в Нижнем Новгороде 27-28 ноября

Маршруты троллейбусов №10 и №25 изменятся в Нижнем Новгороде 27 и 28 ноября, на время проведения ремонтно-восстановительных работ АО "Нижегородский водоканал" на улице Мурашкинской, дом 13. Изменения начнутся с 09:00 27 ноября, о чём сообщили в пресс-службе МП "Нижегородэлектротранс".

Как именно изменится движение троллейбусов:

- №10 будет следовать с/х Горьковский – Московский вокзал – с/х Горьковский;

- №25 будет следовать Мещерское озеро – улица Куйбышева – Бурнаковский проезд – улица Архангельская (и обратно).

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