Водолазы Водоканала круглосуточно дежурят на водозаборных станциях

Шуга - это мелкий рыхлый лед, и его образование – проблема, с которой ежегодно сталкиваются водопроводные станции в период ледостава. В конце ноября - начале декабря шуга оседает на решетках водозаборов и забивает их, что может либо полностью блокировать, либо значительно затруднить поступление речной воды на водопроводные станции. Температурные «качели», когда температура быстро меняется от плюсовой к минусовой и обратно, самое подходящее время для образования шуги.

- На время образования шуги вводится круглосуточное дежурство водолазов, - рассказывает главный механик АО «Нижегородский водоканал» Сергей Фомин. – В зависимости от погоды этот период может затянуться на срок до полутора месяцев. На основании показаний приборов (вакуумметров и уровнемеров), сигнализирующих о затруднении поступления воды на станцию, водолазы погружаются на дно реки к оголовку и вручную счищают образовавшуюся наледь. Особо сложными являются работы, проводимые в ночное время в условиях ограниченной видимости и низкой температуры воды.

В этом месяце образование шуги было зафиксировано в начале недели сразу на двух станциях, расположенных на берегу Оки - Слудинской и «Малиновой гряде», которые обеспечивают водой всю верхнюю часть города.

Также постоянно идет мониторинг ситуации на Ново-Сормовской станции на Волге, которая обеспечивает водой практически всю заречную часть города за исключением Автозавода. Круглосуточное дежурство водолазов на станциях обеспечивает надёжную работу водозаборных сооружений всех водопроводных станций.