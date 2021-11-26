Последний мэр Горького Омари Шарадзе умер в день своего 80-летия

Последний глава города Горького Омари Шарадзе ушел из жизни 26 ноября. Информацию подтвердили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Как сообщает корпоративная газета "Волжская магистраль", Омари Шарадзе родился 26 ноября 1941 года в селе Гонио Грузинской ССР. В 1964 году он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика Образцова, и более двадцати лет посвятил работе на Горьковской железной дороге, пройдя путь от дежурного по станции до начальника Горьковского отделения ГЖД. С 1990 по 1991 год являлся председателем Горьковского горисполкома (ныне -мэр города).

В 1991 – 1999 являлся начальником ГЖД. Также в 90-е годы он был депутатом регионального Законодательного Собрания, а еще был президентом и спонсором ФК «Локомотив-НН».

Известно, что Омари Хасанович скончался в свое 80-летие. О причинах смерти не сообщалось.

Редакция «Комсомольской Правды» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Омари Шарадзе в связи с его уходом из жизни.