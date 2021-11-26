Мероприятия ко Дню правовой помощи прошли в Дзержинске

В этом году Дзержинск по традиции присоединился к Всероссийскому Дню правовой помощи детям. В рамках него специалисты отдела опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики провели бесплатные консультации по вопросам семейного устройства и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В этот день в течение пяти часов получить бесплатную консультацию могли опекуны, попечители, приемные родители, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Практика показывает, что не всегда они знают, куда и к кому обратиться в той или иной жизненной ситуации, как ее разрешить и на что обратить особое внимание. В День правовой помощи наши специалисты разъясняли им вопросы по оплате ежемесячной денежной компенсации и по обеспечению лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями и рекомендовали, куда можно обратиться», - рассказала начальник отдела опеки, попечительства и усыновления администрации города Дзержинска Наталья Редько.

Также в организации и проведении консультации приняли участие студенты 4 курса юридического факультета ДФ ННГУ им. Лобачевского во главе с заведующим юридической клиникой университета Владимиром Ипполитовым. В будущем, по словам Натальи Редько, отдел опеки, попечительства и усыновления планирует сотрудничать с этими студентами, приглашать на подобные консультации и предоставлять возможность практики.

«Думаю, подобные мероприятия нужно проводить на системной основе, привлекая при необходимости структурные подразделения администрации города, государственные учреждения. Это важно и для жителей Дзержинска, заинтересованных в решении своих вопросов, и для сотрудников, задействованных в этом процессе, и для нынешних студентов ВУЗов, которые совсем скоро станут самостоятельными специалистами. Им намного легче будет войти в профессию, если за плечами у них уже будет практика накопленных знаний на реальных жизненных ситуациях», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Кроме этого, в рамках Дня правовой помощи в образовательных организациях Дзержинска прошли классные часы, посвященные правовой грамотности и антикоррупционному просвещению, а для учеников школы № 5 сотрудники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи провели акцию «Я и другие» в рамках программы «Право быть!».

Фото: пресс-служба администрации г. Дзержинска