Мужчина погиб при пожаре в Заволжье вечером 25 ноября

Мужчина погиб при пожаре в двухэтажном жилом доме в городе Заволжье вчера вечером, 25 ноября. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 20:34. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали по адресу: Городецкий район, город Заволжье, улица Пирогова, дом 34, квартира 7.

Ликвидировать пожар на площади три квадратных метра удалось к 20:56. Эвакуированы были три человека, детей среди них не было.

В то же время, в 20:56, на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.