Кубок ПФО по хоккею выиграла команда Мининского университета

В Казани на ледовых аренах СК «Зилант» и «Триумф» с 23 по 25 ноября в третий раз прошли соревнования на Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО среди студенческих любительских хоккейных команд. Нижегородскую область представляла команда Мининского университета.

В турнире приняли участие 12 команд из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Марий Эл, Чувашской республики, Пермского края, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Кировской, Самарской и Нижегородской областей. За Кубок сражались студенты и аспиранты вузов, профессиональных училищ и военных учебных организаций.

В финальном матче команда Мининского университета одержала победу со счетом 5:1 над сборной командой Татарстана, которая считалась лидером студенческой лиги. Несмотря на большую разницу в счете, матч был непростым, но команду нижегородского вуза любительской вряд ли назовешь - на льду соревновались настоящие профессионалы, которые показали все, на что способны.

- На сегодняшний матч команда вышла с хорошим настроем: были спокойны и уверены в себе. Первый тайм дался нелегко, соперник заставил понервничать. Ко второму тайму собрались и забили 5 шайб. Мы долго шли к этой победе, утром учились, а вечером тренировались. На турнире не обошлось без травм, но ребята молодцы, четко реализовывали тактику и сражались достойно. После победы в раздевалке просто невероятные эмоции были. Мы очень рады! - поделился впечатлениями капитан команды Александр Исаков, студент Мининского университета.

"Очень рад, что все наши усилия и поддержка отражаются на результатах спортсменов", - поделился в соцсетях ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Кроме семи студентов Мининского в команду вошли спортсмены из ННГУ им. Лобачевского, Княгининского университета и СарФТИ. Победители награждены кубками, медалями и дипломами полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Лучшим игрокам будут вручены специальные призы от организаторов турнира.

Фото: пресс-служба Мининского университета