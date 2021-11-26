Мэрия рассмотрит вопрос о введении льгот для волонтёров на платных парковках Нижнего Новгорода

Мэрия Нижнего Новгорода рассмотрит предложения нижегородцев о введении льгот для волонтёров на платных парковках. В пресс-службе ведомства отметили, что заявки на резидентные парковочные места будут приниматься уже в этом декабре. За актуальной информацией на этот счёт можно следить на сайте parkovkinn.ru, сайте нижегородской администрации или в соцсетях.

– Предварительно резидентные зоны уже определены, сейчас дорабатывается функционал сайта parkovkinn.ru, чтобы каждый мог воспользоваться поиском и узнать свою парковочную зону, – пояснил мэр города Юрий Шалабаев.

Кроме того, разрешения на льготную парковку могут оформить участники ВОВ, многодетные семьи и владельцы электромобилей. Сделать это можно через МФЦ или на региональном портале госуслуг.

В мэрии добавили, что транспортное средства инвалида или того, кто его перевозит, должно быть включено в ФГИС Федеральный реестр инвалидов, поэтому выдача парковочного места им не требуется.

– Платные парковки – это необходимая мера для любого мегаполиса. Больше откладывать нельзя, центр города ежедневно переполнен автомобилями. Процесс очень непростой, к этому нужно долго привыкать, поэтому мы стараемся сделать его максимально комфортным, – подчеркнул Юрий Шалабаев. – Из-за этого уже не раз откладывали начало работы платных парковок, сейчас они функционируют в пилотном режиме, без взимания штрафа, за исключением давно привычной горожанам парковки на Рождественской.