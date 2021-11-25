«Ростелеком» обеспечил мобильной связью жителей деревни Тихой Городецкого района

Базовую станцию установили по проекту «Устранение цифрового неравенства»

У жителей деревни Тихой, которая находится в лесной гуще Городецкого района, наконец-то появилась сотовая связь и интернет, раньше таких технологий там никогда не было. Здесь компания «Ростелеком» запустила базовую станцию по проекту «Устранение цифрового неравенства» (далее УЦН – прим.).

— Деревня Тихая стала не просто очередной точкой, где установлена базовая станция мобильной связи, она стала в Нижегородской области самым маленьким населенным пунктом, в котором появилась современная мобильная связь стандарта 4G\LTE, — рассказал директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров.

Первый этап проекта УЦН начался ещё в 2014 году, и вот спустя семь лет по всей стране он подходит к завершению. За это время активно велось строительство оптики, а также были организованы точки доступа к Wi-Fi в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек.

— Второй этап проекта — УЦН 2.0 —стартовал в апреле этого года и продлится до конца 2030 года. Он предполагает установку базовых станций мобильной связи в тех населённых пунктах, где проживают от 100 до 500 человек, — подчеркнул Дмитрий Сыров.

18 ноября на торжественной церемонии запуска базовой станции собрались почти все местные жители. Для них это стало большим событием.

— Надеюсь, что с появлением базовой станции название деревни Тихая всё ещё будет себя оправдывать, в этом лесном уголке сохранится тишина и спокойствие, при этом у жителей появится устойчивая связь и доступ к интернету, — рассказал глава Городецкого муниципального района Александр Мудров.

По словам главы Смольковского сельсовета Владимира Баусова, рядом с деревней Тихой нет ни продуктового магазина, ни почты, поэтому местным по любому вопросу приходится ездить за 10 километров в соседнее село. Плохо дело обстояло и с мобильной связью, её тут просто не было. Однако теперь ситуация изменится.

— Теперь у жителей Тихой появилось много новых возможностей. Они могут зарегистрироваться на портале госуслуг, подключить онлайн-платежи, участвовать в программе «Вам решать», чтобы изменить ситуацию с дорогами и газом, — отметил Владимир Баусов.

Представители «Ростелекома» произвели замеры. Скорость интернета превысила 100 мегабит в секунду, а затем вышли на связь с министром информационных технологий и связи Нижегородской области Сергеем Ефимовым.

— Отлично вас вижу и слышу, нет задержки ни звука, ни видео – все плавно идет. Скорость, видимо, хорошая, — первым делом отметил чиновник, затем рассказав о важности проекта УЦН 2.0. — Программа должна продолжаться, потому что никакой цифровизации не будет без надежной инфраструктуры. Соответственно, чем глубже проникнет структура связи в удаленные места, тем лучше. Для маленьких населенных пунктов интернет – большое благо. Последние полтора-два года, связанные с пандемией, показали, что образование уходит на удаленку.

В деревне также заложили капсулу времени с письмами в будущее

На церемонии запуска состоялось ещё одно знаменательное событие. Связисты установили около вышки камень, в который старшеклассники Смольковской средней школы заложили капсулу времени. В ней в течение девяти лет будут храниться письма с представлениями ребят о технологиях будущего. Одним из пожеланий ученики все же поделились. Они хотели бы, чтобы в быстро меняющемся цифровом мире отношения между людьми оставались человечными.

Вскроют капсулу в 2030 году — в год окончания проекта УЦН 2.0.

— Технологии двигаются вперед гораздо быстрее, чем мы можем себе это представить. Очень интересно будет посмотреть, насколько оправдались ожидания ребят, — подчеркнул директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Синелобов.

Уже в ноябре в Нижегородской области по проекту УЦН 2.0 возможность пользоваться цифровыми сервисами появится в 13 населенных пунктах, где проживает свыше двух с половиной тысяч человек. Кстати, высокую скорость передачи данных и отличное качество сервисов базовым станциям обеспечивает подключение по волоконно-оптической линии связи.

В 2022 году в планах у «Ростелекома» подключить интернет и мобильную связь в 35 малых населенных пунктах региона, а новыми пользователями станут более шест тысяч жителей.

Кристина БЕРБАСОВА