84 млн рублей получили нижегородские аграрии в 2021 году

Свыше 84 миллионов рублей получили нижегородские аграрии на улучшение качества земель в 2021 году. Из областного бюджета выделили 66,8 миллиона рублей от общей суммы, а 17,3 миллиона рублей – из федерального. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

– В рамках развития мелиоративного комплекса в регионе сельхозпроизводители реализуют целый комплекс мер, который направлен на улучшение качества земельных угодий для получения высоких и устойчивых урожаев, – пояснил Денисов. – Работы ведутся по трём направлениям: строительство оросительных систем, проведение культуртехнических мероприятий и известкование кислых почв.

Под культуртехническими мероприятиями подразумевается расчистка земель от травы и деревьев. В процессе известкования на кислотные почвы вносят известковые удобрения для повышения их плодородия.

50% затрат на выполнение мелиоративных работ нижегородским аграриям компенсируют.

– В нынешнем году они [аграрии] столкнулись с сильнейшей засухой, что негативно отразилось на урожае. Те хозяйства, которые использовали при выращивании сельскохозяйственных культур поливочные установки, в полной мере оценили их эффективность, – заявил Николай Денисов. – В этом году гидромелиоративные системы введены в нижегородских хозяйствах на площади 600 гектаров. На сегодняшний день общая площадь орошаемых земель в регионе превышает 9 000 гектаров.

Благодаря государственной поддержке в 2021 году известкование почв проведено на 14,5 тысячи гектаров, а культуртехнические работы – на 9,8 тысячи гектаров.