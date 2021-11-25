Водитель без прав погиб в массовом ДТП в Перевозском районе 24 ноября

Вечером 24 ноября на дорогах Нижегородской области произошло очередное жуткое ДТП – в Перевозском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего один человек погиб, а ещё один оказался ранен. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Смертельная авария случилась в 18:55 на 38 километре автодороги Криуша – Вад – Перевоз –Бутурлино – Толба. Виновником стал 36-летний мужчина, который получил права в 2011 году, но впоследствии был их лишен.

Автомобиль марки ВАЗ пошел на обгон машины, ехавшей впереди, вылетел на встречку и затем врезался в попутно ехавшую Чери Тиго и встречный автомобиль Рено.

- В результате ДТП водитель ВАЗа погиб, а водитель Рено получил травмы, - уточнили в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали у него рваную рану левого надбровья, рваную рану теменной области слева, ссадину в области левого предплечья и гематому надбровной области слева. После осмотра он был отпущен врачами.

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