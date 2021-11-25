«ТНС энерго НН»: отключили электроэнергию? Рассказываем почему и что делать

«ТНС энерго НН» информирует о причинах отключения электроэнергии.

Если электричества нет в квартале, районе или населенном пункте, то причиной может быть проведение плановых профилактических ремонтных работ, либо нештатная ситуация. В этих случаях необходимо обратиться в аварийную службу сетевой компании, в зоне ответственности которой находится многоквартирный или жилой дом. Графики плановых отключений электроэнергии, а также информацию об аварийных отключениях в населенных пунктах Нижегородской области можно уточнить на сайте сетевой компании.

Если электроэнергия отсутствует в многоквартирном доме, то следует позвонить в управляющую компанию или ТСЖ для уточнения причин отключения, сроков проведения ремонтных работ и возобновления энергоснабжения. Контактные номера телефонов аварийной службы управляющей компании или ТСЖ обычно размещаются на доске объявлений в подъездах. Жители многоквартирных домов с непосредственной формой управления также могут обратиться в свою обслуживающую организацию.

Если электроэнергии нет только в конкретной квартире или частном доме, причина может быть в неоплаченной задолженности. Узнать, есть у вас долг можно:

• в квитанции за услуги энергоснабжения,

• по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70,

• на сайте nn.tns-e.ru в разделе «Узнать, есть ли задолженность»,

• в «Личном кабинете»,

• в мобильном приложение «ТНС энерго»,

• при личном обращении в Центр обслуживания клиентов.