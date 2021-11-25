Прокуратура проводит проверку из-за ночного свечения теплиц на Бору

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку на территории тепличного комплекса на Бору. Проинспектировать работу комбината «Нижегородский» площадью 16 га, размещенного в частном секторе, было решено после жалоб местных жителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ведомства.

- При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в прокуратуре.

К слову, борчане устали не только от яркого ночного свечения тепличного комплекса, но и от внезапно появившегося резкого химического запаха, от которого чешутся глаза и першит в горле. Вынести такого издевательства местные не смогли, поэтому вскоре написали обращение, написанное в адрес главы государства.

Напомним, ранее руководство предприятия заявляло, что ночное свечение больше не потревожит местных, так как теплицы закроют шторами.

- Мы завершаем процесс установки бокового зашторивания, которое призвано снизить световое воздействие на близлежащие населенные пункты, - сообщали в тепличном комплексе.

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