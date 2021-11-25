Горячую воду отключат в Сормовском районе 25 ноября

Горячую воду отключат в двух домах Сормовского района 25 ноября. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

Согласно сообщению, с 9 до 16 часов горячее водоснабжение домов № 14 и 15 по улице Дубравной будет приостановлено. В это время здесь будут вестись плановые работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Также, как сообщалось ранее, в центре Нижнего Новгорода без тепла и горячей воды останутся 140 домов по улицам Ванеева, Генкиной, Дунаева, Невзоровых, Ижорская, Ошарская, Полтавская, Панина и Республиканская. Здесь будет проходить предупредительный ремонт на трубопроводе диаметром 700мм по адресу улица Невзоровых, 47.