Из-за снегопада дороги в Нижнем Новгороде начали обрабатывать противогололедными средствами

Из-за начавшегося в ночь на четверг снегопада дороги в Нижнем Новгороде начали обрабатывать противогололедными материалами. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Исходя из прогноза погоды, я поручил главам районов и руководителям дорожных предприятий обработать дороги противогололедными материалами, - отметил мэр Нижнего Новгорода. – Остановки общественного транспорта, тротуары и придомовые территории работники ДУКов и дорожных предприятий будут обсыпать вручную.

Напомним, ранее сообщалось, что за работой дорожной техники в Нижнем Новгороде теперь можно будет следить в онлайн-режиме на «Платформе «Лобачевский»

https://sc.admgor.nnov.ru/interactive_map/ Здесь же можно оставлять свои пожелания и жалобы.

Для обеспечения взаимодействия и контроля за содержанием автомобильных дорог организована работа диспетчерской службы при МКУ «ЦДС» (телефон 430-40-40, 246-76-60, круглосуточно +79107904246).